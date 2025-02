Bologna, Italiano: "Castro può diventare un top"

Getty Images

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-2 sul Torino: "Cosa ho urlato sul rigore? Stavano per fare lo stesso giochino di Venezia, il primo rigorista era Dan e poi gli altri. Dan doveva batterlo, Santi lo sapeva. E' il più freddo di tutti dal dischetto in questo momento".Italiano prosegue: "Abbiamo avuto cinque minuti di blackout simili a quelli col Verona, ci stavamo complicando la gara. La reazione sul 2-1 è stata da squadra che non si è disunita. Abbiamo continuato a cercare di far male al Toro, con quello che avevamo provato e che ci ha permesso di vincere. Mai abbandonare la partita, anche nei minuti finali può accadere qualcosa. Delle volte le abbiamo perse, oggi siamo stati premiati".

Infine, su Castro: "Acquisirà maggiore esperienza. Ha 20 anni, più gioca e più riuscirà a migliorare tanti aspetti. La base è già importante per come lavora per la squadra e ha già fatto 7/8 gol e 4/5 assist. Tra qualche anno, quando avrà più esperienza, riuscirà a crescere: ha tutto per diventare un top".