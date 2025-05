Getty Images

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone"

8 minuti fa

Vincenzo Italiano si gode la vittoria della Coppa Italia. L'allenatore del Bologna ha dichiarato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 1-0 in finale contro il Milan a Roma: "Dopo alcune delusioni penso sia meritata, anche perché abbiamo fatto una grande partita e i ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile. Nel secondo tempo abbiamo risposto alle mosse del Milan".



"In questa stagione abbiamo fatto un grande percorso in crescendo da parte di tutti, singoli e collettivo. Poi questa gente meritava un premio. Io venivo dalle 3 finali perse con la Fiorentina? Sono delusioni pesanti, non pensavo pronti via di prendermi subito la rivincita e invece ci siamo riusciti. La dedico ai ragazzi e alla famiglia di Joe Barone (il dirigente viola scomparso l'anno scorso, ndr), mi ha fatto enormemente piacere il messaggio ricevuto stamattina. Sartori mi ha appena ricordato che ha dovuto convincermi a venire qui. Ora lasciatemi festeggiare, è qualcosa di incredibile".