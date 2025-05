Bologna, Italiano: "Corsa Champions? Umano sbagliare qualche partita. Ma avete visto l'Inter?"

Getty Images

Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la. L'allenatore delha detto la sua sulla appassionante corsae per farlo ha anche citato. Queste le sue parole."Domani potrebbe essere una giornata importante mae credo che quiQuella di domani è quindi una tappa importante in questo rush finale. Noi vogliamo evitare di mandare giù qualche rospo amaro: ci siamo preparati bene per andarcela a giocare.

. Negli ultimi anni in Serie A non ci sono più partite scontate. Anche noi abbiamo sbagliato qualcosina nel nostro percorso e questo piccolo difettuccio di attenzione che abbiamo avuto nelle ultime trasferte cercheremo di aggiustarlo.. Anche noi abbiamo avuto la capacità di reagire. Come ho detto a Udine, chi avrà la capacità di sbagliare meno si toglierà delle soddisfazioni".