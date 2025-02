Bologna, Italiano: "Dallinga ha un problema, ecco come stanno e quando tornano Orsolini, Ferguson e Odgaard"

Getty Images

Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia diQueste le parole dell’allenatore dei rossoblù."Va bene il valutare cosa fa l'avversario, intensità e compattezza, però secondo me sia a Lecce che a Empoli ci abbiamo messo del nostro. Eravamo reduci da sforzi di coppa e nel momento in cui continuiamo a ricevere palla nel piedi, poco dinamici, diamo la possibilità agli altri di non esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, l'avversario ti limita. Un po' del nostro ce l'abbiamo messo. In futuro spero che troveremo maggiori alternative, poi però sia ad Empoli che a Lecce nel finale siamo venuti fuori... a Lecce per un parastinco non l'abbiamo vinta. Abbiamo concesso poco in entrambi le partite, ma se vogliamo prendere il risultato pieno davanti dovremo essere più lucidi".

"Odgaard, Ferguson e Orsolini sono assenze pesanti per noi, abbiamo usato Fabbian ma con caratteristiche diverse, Fabbian è un centrocampista che sale sulla linea degli attaccanti, Odgaard di fatto è un attaccante. Dobbiamo essere padroni del nostro destino, giochiamo in casa, sfruttare il tifo della nostra gente, sfruttare il momento positivo per aggiungere punti importanti alla nostra classifica. Rispetto enorme per il Torino che subisce poco, ha giocatori importanti, ha due assenze importanti ma è una squadra viva. Dovremo essere più mobili e dinamici, le partite si vincono facendo gol, creando e producendo. Quando gente come Benjamin Dominguez, Ndoye e Cambiaghi arrivano davanti... si mi sono piaciuti nel finale a Lecce, però dobbiamo calciare in porta, tirare essere più efficaci, far valere quella qualità tecnica che in tante partite ha fatto la differenza. Arrivavamo da uno sforzo incredibile a Bergamo, la potevamo vincere nei minuti finali nonostante che non siamo stati brillantissimi. Dobbiamo essere più scaltri e pratici nel cercare la giocata vincente per portare a casa più punti".

"Eravamo in ritardo all'inizio, non ci siamo fatti prendere da quello stato d'animo, pian pianino siamo cresciuti, migliorandoci esprimendo le nostre qualità. Dobbiamo pensare a noi stessi, giocare al massimo cercando di essere al 100%. In casa abbiamo fatto vedere di avere un passo diverso, ma si, tante squadre che ci precedono trovano la stoccata vincente mentre noi non siamo stati capaci lasciando qualche punto per strada, ma siamo lì, vogliamo continuare ad esprimerci al meglio. Il nostro obiettivo è chiaro, al traguardo essere tra le prime 7/8... se vogliamo questo dobbiamo pedalare e andare forte".

"Orso è al secondo allenamento con la squadra, non al massimo dello sforzo ma me lo porto dietro in panchina, vediamo come si svolgerà la gara. Importante che passì quel dolore per riavere Orso al 100%"."Dallinga ha fatto due giorni con un fastidio e non è al massimo, viene con noi ma questi due giorni non gli hanno premesso di essere brillantissimo. Fabbian è un ragazzo giovane, con grande voglia di apprendimento, questa forza lo farà diventare un giocatore di grande qualità. A volte si preoccupa di fare troppo l'attaccante, ma deve capire che in quella zona deve fare più ruoli. Dobbiamo limare alcuni problemi che si creano quando si butta oltre la linea dei difensori".

"Non lo so, fino a che non si avvicina il rientro non ipotizzo, è più avanti di, spero che la prossima settimana possa avvicinarsi al gruppo squadra"."Calabria ha intelligenza calcistica top, capitano del Milan, esperienza nonostante abbia solo 28 anni, ragazzo di esperienza, aveva giocato poco, si aggiunge a due giocatore importanti come Holm e De Silvestri, sostituisce Posch. Per il gruppo di bravi ragazzi che abbiamo, cultura del lavoro, aggiungiamo un identikit perfetto, siamo contenti. Lucumi forse ha qualche minuto in più rispetto agli altri, essendo mancino, recupera a volte un po' meglio degli altri, è una grande fortuna. È il mancino dei 4 difensori, nell'economia del gioco è importante".