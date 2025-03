Bologna, Italiano esalta i tifosi: "Arrivare allo stadio è uno spettacolo"

Getty Images

Al termine della vittoria per 5-0 sulla, l'allenatore delVincenzoha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni:- "Sono contento del rapporto che si sta instaurando tra noi e i tifosi., i ragazzi sentono la responsabilità e ci tengo a ringraziare, con tutto il cuore, la tifoseria".- "Oggi iniziamo un ciclo di partite toste: l'inizio con la Lazio è frutto di un lavoro settimanale, fatto con la massima applicazione e con attenzione.: appena abbiamo lasciato spazio ne stavano approfittando, prima Marusic, poi Zaccagni".

- "Cerchiamo sempre di coprire la palla e di evitare il palleggio. La squadra l'ha assimilato in fretta, oggi siamo cresciuti e migliorati ogni volta che recuperavamo palla.. Gli errori sono davvero pochi: possiamo toglierci soddisfazioni. Abbiamo però ancora da incontrare squadre in alto in classifica".- "Quando si parla di squadra, non si deve parlare solo degli undici titolari. La squadra si vede in allenamento, dove prova con tutti gli effettivi.. Questo è un gruppo unito".