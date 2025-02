Bologna, Italiano: "Finalmente chiude il mercato. Calabria può essere della partita"

Getty Images

L'allenatore del Bolognaha parlato nella conferenza stampa in vista del quarto di finale di andata di Coppa Italia, che vedrà i rossoblù impegnati al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Subito un incrocio con la sua ex squadra per l'austriaco, passato proprio in giornata al club bergamasco.- Anche del passaggio del difensore in nerazzurro ha parlato il tecnico dei felsinei: "Posch ha chiesto di giocare con più continuità, ed è venuta fuori questa opportunità. Spero che sarà felice e che gli torni il sorriso, domani però saremo avversari.".

- Italiano ha poi proseguito dicendo la sua sulla chiusura della finestra di calciomercato invernale, fissata alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio, e ha rassicurato su un possibile impiego del nuovo acquisto Calabria: ", può creare situazioni non bellissime, ma ormai siamo abituati.- Il Bologna però non ha intenzione di nascondersi, nonostante la caratura dell'avversario; come confermato anche dalle parole del tecnico rossoblù: "Affrontiamo una squadra fortissima che in casa, a parte qualche occasione sporadica occasioni, fa a fettine tutti. La posta in palio è molto alta.".