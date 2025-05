Bologna, Italiano: "Futuro? Ne parleremo a fine stagione. Qui si può crescere tanto"

Getty Images

A due giorni dalla grande vittoria della Coppa Italia contro il Milan, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico del Bologna si è goduto la festa per un titolo che mancava da 51 anni: “Non ho dormito tantissimo, perché quella che siamo riusciti a fare è un’impresa incredibile. Avevamo il sogno di portare un trofeo importante in bacheca e ci siamo riusciti, è stata una grande gioia. Abbiamo lasciato liberi i ragazzi e qualcuno è rimasto a fare un po’ di sana baldoria a Roma, e va bene così“.



FUTURO - Dove allenerà Italiano la prossima stagione? L'allenatore, come raccolto da calciomercato.com, piace molto all'amministratore delegato del Milan Furlani (CLICCA QUI) Del futuro, però, se ne parlerà alla fine del campionato: "Al presidente piace vincere e sono convinto che farà di tutto per tenere il Bologna in queste posizioni. C’è un gruppo di lavoro con cui si può ancora crescere. Se resto? Avevamo deciso con la società di parlare del futuro a fine stagione, quindi lo faremo dopo queste due partite. Parleremo di crescita, perché secondo me si può ancora ottenere tanto. L'umiltà deve essere alla base di tutto, perché senza non si va da nessuna parte. La società sta crescendo tanto, l’anno scorso con un risultato incredibile e quest’anno con un trofeo".

"Abbiamo un grandissimo rapporto con i ragazzi. Ci sono una grande alchimia e un grandissimo rispetto. Mercoledì avevamo preparato qualcosina e poi l’abbiamo messo in pratica durante la partita.Invece ci siamo applicati benissimo e la crescita di questi mesi è ciò che più mi è piaciuto“.

OBIETTIVI - "Nell’ultimo periodo siamo mancati un po’in zona goal, in cui qualcosina è mancato. Vediamo nelle ultime due partite cosa si potrà ottenere. L’obiettivo della stagione era mantenere questa squadra in Europa, perché vuol dire crescita. Ci siamo riusciti, ora vedremo quello che sarà perché possiamo ancora ottenere qualcosa in più rispetto all’Europa League. Questo è un gruppo davvero speciale e sano, con ragazzi che hanno una cultura del lavoro incredibile. Questo gruppo ha fatto la differenza. Ho visto gente mercoledì che era in panchina e che ha esultato come se avesse fatto 90 minuti, questa è la forza di un gruppo. Per quanto riguarda la programmazione del futuro, ci sono ragazzi che hanno capito che qua si lavora per bene e che c’è ancora la possibilità di crescere“

PULLMAN - "Ai ragazzi era piaciuta l’esperienza del pullman scoperto e batteranno forte per riproporlo. Secondo me è giusto condividere queste gioie con la città. Ci siamo creati una certa reputazione e ora quelle qualità che ci hanno permesso di raggiungere un risultato così importante non vanno abbandonate“.