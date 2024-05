Bologna: Italiano in pole, ma spunta Sarri per il post Motta

13 minuti fa



In casa Bologna, nonostante l'incontro di fine stagione con Joey Saputo debba ancora avvenire, ci sono pochi dubbi sul fatto che Thiago Motta saluterà al termine del campionato.



Non sarà una questione di soldi, ma di ambizioni, e al momento sembra abbastanza complicato, nonostante potenziali propositi in grande, convincere l'italo-brasiliano. Così, il direttore sportivo Giovanni Sartori è chiamato a una scelta decisamente complicata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome per il futuro è quello di Vincenzo Italiano, destinato a sua volta a lasciare la Fiorentina - ma in caso di vittoria della Conference League, la società avrebbe l'opzione per prolungare fino al 2025 - e corteggiato da tempo anche dal Napoli. Spunta anche un'altra suggestione, quella che porta a Maurizio Sarri, che in quest'annata ha salutato la Lazio.