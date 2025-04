Bologna, Italiano: "La finale era un sogno, siamo nella storia. Pronti a festeggiare? Così si arrabbia il Milan..."

Getty Images

, allenatore del Bologna, commenta così a Mediaset la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Empoli: "Era un obiettivo, il sogno di questa città e della società: abbiamo onorato fin dall'inizio questa competizione, quando si arriva al rush finale interessa a tutti arrivare in fondo. Dedichiamo questa finale alla gente di Bologna, che ci spinge tantissimo".ORGOGLIO - "Sono felice per questo obiettivo, quando ho conosciuto la proprietà aveva il desiderio di arrivare in fondo a questa coppa e ci siamo riusciti. Manca un altro passo, però siamo già entrati nella storia: portare questo entusiasmo nella capitale è motivo d'orgoglio. All'inizio c'era un po' di diffidenza, ma è normale quando cambia l'allenatore e quattro pilastri. La Champions ci ha dato tantissimo, permettendoci di crescere in campionato e arrivare a questo obiettivo bellissimo".

CHIAVE PER MIGLIORARE IL GRUPPO? - "La difficoltà più grande è entrare nella testa di un gruppo che aveva fatto una stagione straordinaria e cercare di inculcare qualcosa di diverso, poi hanno una grande cultura del lavoro, sono ragazzi intelligenti e attaccati alla maglia. Dopo qualche pareggio di troppo, abbiamo trovato vittorie che ci hanno dato convinzione. Siamo arrivati ad avere questa qualità di gioco, oggi hanno segnato Fabbian e Dallinga. Stiamo crescendo, questo traguardo ne è la dimostrazione".PRONTO A FESTEGGIARE? - "Così si fa arrabbiare il Milan, speriamo di fare una grande partita arrivandoci in grande condizione. L'autostima è già a mille, sappiamo di affrontare una squadra di campioni ma cercheremo di sfruttare le nostre armi. Non vediamo l'ora di arrivare a Roma, quei 30mila speriamo di averli all'Olimpico".