Bologna, Italiano: "Ndoye presto recuperato, Castro sta meglio. Vlahovic giocatore fenomenale"

Getty Images

Bologna-Juventus è la sfida Champions della 35^ giornata di Serie A. Al Dall'Ara i rossoblù, quinti a quota 61 punti, affronteranno i bianconeri, quarti a 62, per provare il sorpasso. Alla vigilia dell'incontro delle 20:45 ha parlato il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano.

LA STORIA - "Dopo la finale proveremo a fare la storia anche domani. In casa dobbiamo far valere la nostra forza perché qui abbiamo dato filo da torcere a tutti. Ci giochiamo l'Europa. Domani potrebbe essere una giornata importante, ma mancano 12 punti. E' una tappa importante: non vogliamo mandare giù rospi amari".

LE ASSENZE - "Ndoye e Holm li recuperemo presto. Mi dispiace per Pedrola. Cambiaghi ha alti e bassi normali dopo un infortunio così. Domani vedremo come stiamo: faremo il punto in mattinata. Partiremo con la formazione migliore per mettere in difficoltà la Juventus".

CASTRO - "Sta molto meglio. Non è al 100%, ma è più libero e più sciolto. Non sarà al top, ma il dolore è migliorato. Ferguson sta bene, è guarito al 100%. Dallinga si muove bene: lui e Castro sono i nostri 9, Santiago sta tornando, Dallinga sta migliorando".

VLAHOVIC - "L'ho avuto per sei mesi e ho conosciuto un giocatore fenomenale per quello che mi ha dato. Il fatto che non ci sia è un vantaggio, anche se ci sarà Kolo Muani, un altro campione a cui dovremo stare attenti".

CONDIZIONI - "Dobbiamo esser perfetti in tutto. A Bergamo non siamo stati all'altezza, mentre a Udine va dato merito agli avversari. Sbagliare qualche partita è umano. Dobbiamo aggiustare questo difetto di attenzione avuto nelle ultime trasferte. Serve l'attenzione altissima: ci sono momenti e momenti, che chiaramente vanno gestiti. Anche noi abbiamo avuto la capacità di reagire".