Due giorni di confronti, di summit, di idee e di piani.dal momento della firma sul rinnovo il tecnico si è seduto ad un tavolo con il dt rossoblùper gettare le basi del Bologna che verrà, scremare profili, studiare strategie. Il club è tra le poche realtà della parte sinistra della classifica che non cambieranno allenatore (al momento solo Italiano e Conte sono quelli sicuri) e vuole sfruttare questo vantaggio delineando il mercato che verrà. Anche perché n, con il club che ha dichiarato di voler allestire un Bologna ancora competitivo ad alto livello.

e dei giocatori del Bologna che muoveranno il mercato, avendo attratto grande interesse è lunga e dopo un’annata del genere, culminata con la vittoria della Coppa Italia dopo 51 anni,sulle richieste che arriveranno per i giocatori migliori,l’ad Fenucci lo ha ribadito nei giorni scorsi e in generale il Bologna non ha altri casi Zirkzee-Calafiori, giocatori che erano stati acquistati con corpose percentuali sulla rivendita vicine al 50%. Ce ne sono ancora, ma molto più limitate, su alcuni elementi.

- E un paio di questi sono tra i papabili partenti dell’estate:, ad esempio. Il difensore colombianoper allungarlo di un anno ma visto lo stallo sul rinnovo questa sarà l’estate della probabile cessione anche per alcuni accordi presi tempo fa con il ragazzo. Che a 500.000 euro netti circa, è tra i pilastri meno pagati: ecco perché alcuni club si sono già mossi (compreso il Barcellona) e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo. Un altro giocatore su cuiQui il discorso è diverso: il Bologna vorrebbe tenerlo, Italiano lo ha più volte definito “una manna” ma per lo svizzero, dopo 8 gol in serie A e il gol decisivo nell’ultimo atto di Coppa Italia, c’è la fila.e i grandi club lo corteggiano da tempo: a gennaio si fece vivo il Napoli, il Bologna fece muro. Ma quest’estate rischia di essere molto lunLa volontà del Bologna - e di Italiano - però è quella ditra difesa, centrocampo e attacco con qualche partenza minore (mentre in caso di sconto se ne può parlare). Ecco perché quest’estate potrà avere piani girevoli, a seconda dei giocatori che riceveranno offerte fuori mercato, mentre per altri servirà un ritocco all'ingaggio in caso di permanenza.

con approcci ancora allo stadio embrionale ma è chiaro che privarsi di entrambi i centrali difensivi titolari è una mossa che il Bologna non intende fare.piace, ma il finale con un piede malconcio ha raffreddato qualche corteggiatore,sembra sempre più orientato a diventare la bandiera rossoblù e anche pernon sembra l’estate della partenza, con la voglia di vivere una stagione libera da guai fisici e acciacchi conseguenti. Sartori sarà atteso da un grande lavoro, anche sul piano “difensivo”, ma il Bologna sul mercato vuole essere protagonista insieme a Italiano.