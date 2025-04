Bologna, Italiano: "Peccato per l'occasione di Castro, buon punto contro un Napoli che lotterà per lo Scudetto"

Getty Images

L'allenatore del Bolognaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo contro il Napoli di Antonio Conte (in tribuna perchè squalificato). Nel corso del primo tempo i felsinei hanno sofferto per poi riuscire ad emergere nel corso della seconda frazione, sfiorando anche la vittoria nel finale - con una grandissima occasione sciupata da Santiago Castro a pochi centimetri dalla porta difesa da Scuffet.- "L’occasione di Castro avrebbe premiato il nostro grandioso secondo tempo. Diciamo che nel primo tempo meglio loro, nel secondo noi in maniera arrembante siamo riusciti a tenerli dentro la loro metacampo. Ci teniamo questo punto.. Alla fine aggiungiamo questo punticino alla nostra classifica e diamo continuità ai nostri risultati. Continuiamo sulla striscia positiva e sulle qualità delle prestazioni" ha spiegato il tecnico della formazione rossoblù.

- Italiano si è detto molto soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra: "che dobbiamo avere in queste ultime partite del campionato, perché sappiamo di avere un calendario difficile. Dobbiamo sfruttare un po’ di più quest’inerzia che abbiamo quando prendiamo le partite in mano perché potevamo sfruttare qualche pallone in più".- L'allenatore dei felsinei ha voluto fare i: "Tutti rispondono presenti quando li chiami in causa, mi sono piaciuti anchequando sono entrati. Tutti danno il proprio contributo anche quando entrano per poco tempo. È un mese fondamentale e abbiamo ancora tanto da giocarci: abbiamo una semifinale di Coppa Italia e qualcos’altro di straordinario da poter raggiungere".