Bologna, Italiano: "Strada per l'Europa è lunga. Rigore per il Verona? Anche noi avremmo situazioni da discutere"

Il Bologna sogna la Champions. Terza vittoria di fila per la squadra di Vincenzo Italiano che batte anche il Verona e si porta a due punti dalla Juventus, quarta, in attesa della sfida tra i bianconeri e l'Atalanta. Al termine dell'incontro è intervenuto, in conferenza stampa, propro il tecnico rossoblù.

EUROPA - "Volevamo dare una risposta anche a noi stessi. Davanti al nostro pubblico è più facile, fuori avevamo perso qualcosa. Oggi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto a Parma. La classifica è bella".

I SINGOLI - "All'inizio non abbiamo avuto Ferguson, Cambiaghi e altri. Abbiamo perso anche Orsolini e Odgaard, oggi mancava Freuler, ma la strada è lunga. Siamo stati bravi a vincerla, non era semplice. Il Verona ha un blocco basso difficile da affrontare: abbiamo avuto un merito incredibile".

L'EPISODIO - "Il possibile rigore su Bradaric? Non mi va di commentare ogni singolo episodio, anche noi ne avremmo da discutere su tante situazioni. Pensavo fosse scivolato, me lo avete fatto venire in mente ora. Ma sono episodi che possono compensarsi nell'arco di un campionato, alla lunga i valori vengono fuori. Una volta non c'era il Var? C'è adesso, ma commentiamo episodi simili a quelli di tanto tempo fa".

ODGAARD - "Non è ancora al 100%, oggi abbiamo forzato, ma anche al 70% oggi andava schierato. Dopo il primo periodo in cui non riuscivamo a farlo sbloccare, cambiandogli ruolo è sbocciato. Si sente a suo agio, lavora in maniera esemplare, ha la capacità di essere centrocampista e attaccante. E' strutturato, è stata una bella sorpresa, ci sta dando grandissime soddisfazioni. Speriamo di riaverlo al massimo".