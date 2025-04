Bologna, Italiano: "Tuteliamo il vantaggio, la finale di Coppa Italia manca da 51 anni"

Getty Images

L'allenatore del Bologna, nella conferenza stampa prepartita, ha presentato la sfida valida per lache vedrà la compagine rossoblù impegnata al Dall'Ara contro l'Empoli di Roberto D'Aversa dopo la netta vittoria per 3-0 del Castellani - in gol Orsolini e doppietta di Dallinga- "Chiaro c'è ancora la gara di ritorno,. Servirà una gara attenta, senza sciocchezze, come abbiamo fatto le ultime in casa. Ci giochiamo tanto, non tutto, cercheremo di ripetere di fare risultato, come nella gara d'andata, dove abbiamo iniziato con qualità. Dobbiamo ancora concretizzare il tutto" ha spiegato il tecnico dei felsinei.

- Italiano ha poi spiegato l'importanza di riuscire a centrare un traguardo che alla società emiliana manca da 51 anni - più precisamente dal 1974 quando vinse la competizione in finale contro il Palermo: "​Lo avevamo detto prima della semifinale e, sarebbe un traguardo che farebbe felice tutto l'ambiente e noi in particolare. Vincere domani e presentarsi ad una finale... per noi tutti era un obiettivo".- Italiano ha infine spiegato di non aver preferenze sull'avversario da affrontare in un'eventuale finale: "Non ti rispondo, abbiamo ancora una partita da giocare., non sbagliare nulla, poi valuteremo il nostro avversario in caso di finale".