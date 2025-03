Bologna, Italiano: "Vogliamo tornare in Europa. Castro di nuovo ai livelli di inizio anno"

Getty Images

Il Bologna sogna ancora la Champions League. Dopo la vittoria contro il Cagliari, la squadra di Vincenzo Italiano è a solo due punti dalla Juventus, che, però, deve giocare con il Verona. Al termine dell'incontro il tecnico ha parlato in conferenza stampa: "Nel primo tempo ci siamo complicati la vita. Il gol mi ha fatto arrabbiare, m non è semplice reagire e mettere le cose a posto. Siamo molto soddisfatti per questa settimana".

EUROPA - "Champions? Il nostro obiettivo è tornare in Europa. Dobbiamo raggiungere una delle tre coppe anche grazie alla spinta dello stadio: l'atmosfera è fantastica. Ma dobbiamo fare meglio in trasferta".

ORSOLINI E CASTRO - "Non guardo mai i rigoi, ma Orsolini conosce bene quel gesto tecnico. E' stato bravo. Averlo tenuto fuori con il Mlan è servito per averlo fresco oggi, anche se si è un po' irrigidito. Castro? Grande partita, come con il Milan. E' dentro il gioco: sta tornando quello dell'inizio".

FINALE - "Non mi è piaciuta la nostra gestione. Non volevo lasciare quelle due punizioni al Cagliari anche perché in passato abbiamo lasciato punti importanti per alcune disattenzioni e questa cosa va migliorata. Mugugni? Non esiste la perfezione. Il mio gesto a fine partita era indirizzato a un amico che avevo dietro le spalle: bisogna sempre aspettare il 96'".