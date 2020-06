Juventus in campo contro il Bologna. Gara diretta da Rocchi, coadiuvato da Longo e Lo Cicero, con Rapuano quarto uomo. Al Var Chiffi, assistito da Galetto. Calciomercato.com vi offre la diretta testuale della moviola.



30' - Espulso un collaboratore di Sarri.



22' - Rigore per la Juventus. Calcio d'angolo per i bianconeri, De Ligt viene trattenuto da Denswill in area di rigore, Rocchi viene richiamato da Chiffi al Var: calcio di rigore.