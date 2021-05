Sono arrivate le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus. Andrea Pirlo a sorpresa non schiera Cristiano Ronaldo, che è fuori dagli undici titolari. Il portoghese è però in panchina, giocano Morata e Dybala in attacco. Kulusevski trova spazio ma da esterno destro, c’è Danilo in mediana. Nel Bologna gioca Vignato sulla trequarti, mentre in mediana ci sono Schouten e Svanberg. Torna Medel titolare in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali.



BOLOGNA – Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio​.



JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.