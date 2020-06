: è vero che i gol subiti sono due ma in entrambe le occasioni non può far molto. Per il resto si fa trovare pronto.: probabilmente il migliore dietro, sulla fascia corre e si dimena dando un grosso contributo ai compagni. Buona prova.: qualche imprecisione di troppo, oggi gli manca la sicurezza che un giocatore esperto come lui dovrebbe sempre mostrare.: è sua l’ingenuità che regala alla Juventus il rigore realizzato da Ronaldo, perde il contatto con De Ligt e si aggrappa alla maglia dell’avversario dopo solo venti minuti di gioco.: gioca molto alto, quasi in linea con i compagni del reparto avanzato. Il ritorno sul campo dopo mesi non è comunque dei migliori, appare troppo spesso bloccato.: regge come può l’urto del centrocampo bianconero ma non può fare tutto da solo, la coppia con Svanberg funziona poco (dal 36’ s.t.: prova qualche tiro ma senza centrare la porta, fatica a difendere ma anche ad impostare (dal 12’ s.t.: tocca pochi palloni ma dà comunque nuova linfa all’attacco rossoblù).: non pervenuto per larghi tratti di gara, il Bologna costruisce poco e lui non si fa notare se non per qualche dribbling mancato (dal 36’ s.t.).: non incide come dovrebbe, in attacco fanno tutta fatica e infatti ciò che manca di più è la sua imprevedibilità. Peccato (dal 30’ s.t.: senza infamia e senza lode, fa quello che gli chiede l’allenatore).: molte giocate sbagliate, poche idee e poca concretezza. Fumoso dall’inizio al termine del match (dal 36’ s.t.: la determinazione non gli manca, è l’unico del reparto avanzato a crederci. Il gol non arriva ma rispetto agli altri mostra qualcosa.: il Bologna fatica fisicamente ma al di là di questo mostra evidenti limiti, soprattutto in difesa. Tornare a giocare dopo un lungo stop non è facile ma la condizione va ritrovata in fretta.: con i piedi si sente sempre più sicuro, così si permette anche qualche rischio di troppo che potrebbe costare caro.: resta terzino, l'emergenza bloccherà anche eventuali ritorni nel tridente. Con la palla sa sempre cosa fare, i piedi restano quelli dell'ala destrapartenza col brivido guardando al disimpegno che per poco beffava Szczesny, ma è solo un attimo perché poi torna a dominare. Si guadagna pure il rigore del vantaggio. E sembra sempre più forte.: quasi non si nota, significa che le cose vanno bene. Quando Orsolini lo punta, lui vince sempre il duello.: zero minuti in due partite ma il vice Alex Sandro resta lui. Entra con personalità, ma dura un'oretta prima di infortunarsi. Di nuovo. (25' s.t.: entra sulla sinistra, dovrà abituarsi. Rischia grosso col fallo su Juwara, ma Rocchi lo grazia. Poi però riesce a farsi espellere lo stesso. E dire che l'esperienza dovrebbe essere il suo pezzo forte)elegante e cattivo il giusto, a 23 anni anni ormai è un centrocampista top, la Juve se l'è costruito in casanon verticalizza mai, però gioca una partita seria come direbbe Allegri. E sembra già molto (25' s.t.prove di rientro).: i ritmi bassi lo aiutano parecchio, non incide ma nemmeno danneggia (25' s.t.: uno spezzone per blindare il risultato).: ha voglia, è pimpante, poi però finisce spesso per terra. Il punto di ripartenza della sua stagione è quel colpo di tacco che smarca Dybala per il raddoppio. Nella ripresa cresce ancora, solo il palo gli nega un gran gol.: il migliore della Juve, anche prima della meravigliosa rete dello 0-2. E pensare che i dubbi maggiori erano legati alle sue condizioni dopo un mese e mezzo di Covid. Ora il rinnovo (34' s.t.).dal dischetto scaccia i fantasmi, al di là di quello lancia segnali di crescita.cambia volto alla Juve, avviando quel turnover che in Coppa Italia non ha voluto applicare nemmeno a partita in corsa. Bernardeschi e De Sciglio lo premiano, Rabiot di meno. Ma tanto la differenza è tutta in Dybala e Ronaldo, da loro dipenderanno scudetto e Champions. Ormai anche Sarri si è dovuto rassegnare, per così dire.