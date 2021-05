Bologna-Juventus: 1-4



Bologna



Skorupski 5.5: i gol subiti sono quattro ma solo sull’ultimo può avere delle colpe.



Tomiyasu 5: soffre molto le incursioni avversarie, gli errori non mancano e rovinano la sua gara.



Medel 5: torna in campo e lo fa da difensore centrale, la volontà non basta a fermare Dybala e Morata.



(dal 13’ st Antov 6: si limita al compitino e a fare quello che gli chiede l’allenatore).



Soumaoro 5.5: dietro è il più presente, ci prova come può ma l’avversario davanti è tosto.



De Silvestri 4.5: impreciso e disattento, rimane fermo a guardare lasciando libero Chiesa di andare a segno.



(dal 23’ st Faragò 6: esordio in campionato per il difensore rossoblù arrivato a gennaio).



Svanberg 5.5: il centrocampo non regge l’urto bianconero, poca grinta e poca determinazione.



Schouten 4.5: perde Dybala in occasione dell’assist per Morata, rispetto al compagno va molto spesso in difficoltà.



(dal 35’ st Baldursson: s.v.).



Skov Olsen 5.5: gli mancano carattere e aggressività, il suo contributo alla causa oggi è limitato a qualche giocata.



(dal 13’ st Orsolini 6: non cambia le sorti del match ma segna l’unico gol rossoblù).



Vignato 5: particolarmente sottotono, si nasconde e non si accende mai. Peccato.



(dal 12’ st Sansone 6: meglio del compagno, dà il suo contributo alla manovra).



Palacio 6: non brilla ma almeno ci prova, davanti è quello che si nota di più. Segna un gol annullato per fuorigioco e fornisce l’assist a Orsolini.



Barrow 5.5: davanti non incide, si trova troppo spesso a fare il lavoro sporco e questo lo frena.





All. Mihajlovic 5: il suo Bologna subisce gol dopo appena sei minuti e non riesce più a riagguantare il risultato subendo altre tre reti. Il finale amaro di un campionato mediocre.

ordinaria amministrazione e niente di più (22' stsullo 0-4 c'è spazio pure per lui, che però non riesce a tenere la porta inviolata).può limitarsi all'ordinario questa volta.giganteggia nonostante qualche colpo duro lo abbia subito, fa sembrare tutto facile (1' stun tempo per ritrovare ritmo e condizione in vista dell'Europeo).ce n'è stato bisogno, ha chiuso la stagione con tre partite in una settimana. Vuole continuare, vuole restare, palla alla Juve (13' stsi rivede, ma quando entra la Juve non ha nulla da chiedere al match).tiene la posizione e copre le spalle a Chiesa. Poi chiude centrale.: forse ha ragione Pirlo, la rivelazione della stagione è stata lui. Se Pirlo può varare le quattro stelle davanti è perché c'è lui a far legna per tutti (22' st: spezzone per chiudere la stagione in campo, stagione in linea con quella precedente, assolutamente deludente).: colpisce la traversa nell'azione del vantaggio, chiude i conti a fine primo tempo. Chiude in crescita, poi però resta il pensiero che arrivi sempre quando forse non è così necessario.termina la stagione nel modo in cui dovrà riprenderla, non spezza lui la partita ma gioca nel modo giusto.il gol di Morata è più che altro suo, poi mette lo zampino anche nelle altre reti. Bella prova, ma la vera partita riprenderà domani.ha deciso la Coppa Italia, ha reso la partita di Bologna una passeggiata. In tanti possono guardare a questa stagione con la coscienza non proprio limpidissima, lui si è dimostrato sempre degno della maglia bianconera (13' stimportante in Coppa Italia, una comparsata a Bologna).con un tacco innesca Kulusevski nell'azione lunga verso il gol del vantaggio, poi raddoppia e infine cala il poker bianconero, confermandosi forse il miglior vice Ronaldo possibile e non la spalla ideale.All.si permette il lusso di lasciare fuori Ronaldo, questa volta si può. Chiude in crescendo, chiude soprattutto in Champions. E alla fine può avere avuto ragione lui: con due trofei e il quarto posto, la missione l'ha portata a termine.