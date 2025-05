Bologna-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna-Juventus in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Uno spareggio Champions in piena regola: Bologna e Juventus si sfideranno al Dall’Ara, quinta contro quarta nella stessa giornata che mette di fronte anche le inseguitrici Roma e Fiorentina. Doveva essere la partita del ritorno a Bologna di Thiago Motta, invece sarà Vincenzo Italiano contro Igor Tudor in una sfida che rappresenta uno snodo decisivo per la corsa al quarto posto e alla coppa più nobile dopo il sorpasso bianconero avvenuto nell'ultimo turno grazie al successo sul Monza e al pari rossoblù a Udine.

Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: ItalianoDi Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Gonzalez; Kolo Muani. All.: TudorItaliano non recupera Ndoye e Holm per la sfida alla Juventus, due assenze pesanti specialmente per quanto si è visto a Udine. Odgaard ha smaltito gli acciacchi mentre rimane in ballottaggio con Dallinga Castro, ancora dolorante al piede destro e continuamente gestito durante la settimana nell’ultimo mese. In mediana scalpita Ferguson, che vorrebbe tornare titolare. Dominguez e Cambiaghi si giocano una maglia sulla fascia sinistra. Nella Juventus, il posto dello squalificato Yildiz verrà preso da Conceicao, che ha recuperato così come Vlahovic, che dovrebbe essere disponibile per la panchina. L’infortunio di Kelly accorcia la coperta in difesa: il modulo non dovrebbe cambiare, probabile che venga usato come difensore centrale Savona (in quel caso a destra, per non cambiargli anche lato), con Kalulu sulle tracce di Orsolini.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.