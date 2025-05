Getty Images

Bologna-Juventus, la MOVIOLA LIVE: proteste di Kolo Muani per un contatto da ultimo uomo con Miranda

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Bologna-Juventus, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25 in scena alle 20.45 allo stadio Dall'Ara, analizzati da Calciomercato.com:





Bologna-Juventus, ore 20.45

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti: Carbone e Giallatini

IV Ufficiale: Monaldi

VAR: Marini

AVAR: Mariani



16' - Mani alte sul collo di Lucumì su Kolo Muani, l'arbitro lascia ancora correre.



15' - Proteste della Juventus, che chiede un rosso! Kolo Muani, lanciato a rete da uno splendido passaggio di Thuram, viene anticipato da Miranda, protagonista di un contatto leggero con il fianco e il braccio. Per l'arbitro è tutto regolare, il VAR non lo richiama: sarebbe stata espulsione per fallo da ultimo uomo.