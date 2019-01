Prima, facile, partita per la Juve in questo 2019. Da Costa regala a Bernardeschi il gol dello 0-1, Kean chiude la pratica qualificazione a inizio secondo tempo. Nel Bologna si salva solo Dijks, tra i migliori in campo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Bologna-Juventus 0-2

BOLOGNA

DA COSTA 4.5: clamoroso l'errore con cui regala a Bernardeschi il gol decisivo, in assoluto non appare mai sicuro

CALABRESI 6: travolto da Da Costa, per il resto risponde colpo su colpo

DANILO 5.5: a tratti impacciato

HELANDER 5.5: il migliore in difesa

MATTIELLO 5.5: contro uno Spinazzola al rientro dopo 9 mesi poteva e doveva fare di più (24' s.t. ORSOLINI 6: entra quando non c'è più partita)

SVANBERG 6: bel giocatore, spreca però una ghiotta occasione da rete (18' s.t. DONSAH 6: il suo rientro sarà come un acquisto per Inzaghi)

PULGAR 5: sbaglia troppo davanti alla difesa

SORIANO 6: al Toro ha fallito, al Bologna dovrà fare molto di più

DIJKS 7: tiene botta sulla sinistra, guadagna due ammonizioni, è di gran lunga il migliore del Bologna e in assoluto uno dei migliori in campo.

SANSONE 6: è il più intraprendente dei suoi, bentornato in Italia

DESTRO 5: una chance per lui, non la sfrutta (32' s.t. PALACIO s.v.)



All. INZAGHI 6: getta subito nella mischia Sansone e Soriano, il suo Bologna dovrà dare le risposte reali in campionato JUVENTUS

SZCZESNY s.v.: in campo per prendere le misure prima della Supercoppa, un allenamento sarebbe servito di più

DE SCIGLIO 5: ha chiuso il 2018 alla grande, inizia il 2019 con una prova ricca di errori

BONUCCI 6: puntuale in difesa, pericoloso in proiezione offensiva

CHIELLINI 6.5: non avrebbe dovuto giocare, un colpo in allenamento ha messo ko Rugani, un problema muscolare Benatia nel riscaldamento ed eccolo qua il capitano. Sempre pronto.

SPINAZZOLA 6.5: il Bologna insiste per averlo, intanto lui torna a sentirsi un giocatore vero contro il Bologna (35' s.t. ALEX SANDRO s.v.).

EMRE CAN 6: altra prova di sostanza, aspettando il vero Emre Can

PJANIC 6: prende le misure dopo la sosta, si gestisce

KHEDIRA 6: test importante per il tedesco, la sua stagione inizia praticamente ora

DOUGLAS COSTA 6.5: qualche numero, entra nell'azione del secondo gol. Ha bisogno di continuità per tornare in versione Flash (37' s.t. DYBALA s.v.)

KEAN 7: combatte su ogni pallone, dopo sei mesi di apprendistato ora è arrivato anche il suo momento e dovrà dimostrarsi all'altezza. Un gol da rapace d'area di rigore, ma l'atteggiamento dimostrato col Bologna era quello giusto già nel primo tempo (18' s.t. RONALDO 6: poco più che un allenamento per lui)

BERNARDESCHI 7: un gol decisivo, rocambolesco ma importante, gioca a tutto campo ed è sempre cattivo il giusto nei contrasti.



All. ALLEGRI 6.5: tutto molto facile. Perde pezzi in difesa ma non si scompone, lancia più “riserve” possibili e fa le prove di Supercoppa in scioltezza.