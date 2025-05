Bologna-Juventus, le pagelle di CM: Kolo Muani timido, Nico Gonzalez si spegne. Thuram e Freuler, goal pesanti

Getty Images

Stavolta tradisce: uno dei più continui della stagione va giù male e goffo su Thuram spianando la strada allo 0-1. Ferma Gonzalez nella ripresa.Scelto a sorpresa a destra, ripaga la fiducia con una prova tutto sommato solida, dopo un avvio un po’ ballerino (dal 43’ stsv)Qualche errore in fase di possesso, ma dietro non concede davvero nulla.Altra gara troneggiante, come contro l’Inter. Secondo tempo praticamente perfetto, il muro su Alberto Costa al 75’ vale sostanzialmente un gol.

Contiene bene difensivamente, spinge meno del solito. Nella ripresa si ferma per un problema fisico. (dal 22’ stNon deve fare gran che, la Juve passa poco da quelle zone nel finale)Protagonista di entrambe le situazioni calde in attacco: nel primo tempo viene steso da McKennie in area e sarebbe rigore ma Doveri sorvola. Poi al 55’ è il più lesto in area a precipitarsi sulla sponda di Dallinga e a firmare l’1-1 con il destro, dopo una serata con qualche affanno più del solito. (dal 35’ stsv)Al rientro, la ruggine si vede in avvio contro Thuram. Poi Italiano lo scambia con Freuler e le cose cambiano. Spreca un buon pallone nel finale calciando alto.

Si danna l’anima per creare pericoli, vista l’assenza di Ndoye. Tenta il gol olimpico nel primo tempo e Di Gregorio lo ferma, nella ripresa subisce una marea di falli (dal 43’ st Dominguez sv)Ancora non al meglio e si vede. Arriva sempre un secondo dopo, non trova mai il guizzo giusto (dal 35’ stPrimo tempo con più bassi che alti, poi nella ripresa devasta la fascia sinistra. Kalulu patisce le pene dell’inferno contro di lui, sua l’accelerata che origina l’1-1.Serata non brillantissima, impreziosita però dalla sponda che vale l’assist del pareggio. Nel finale mura involontariamente un tiro di Cambiaghi.

Altra prova importante e in parte dai due volti: primo tempo un po’ lento, ripresa fisicamente debordante. Anche se a conti fatti crea meno del dovuto.Giornata tutto sommato tranquilla per il portiere. Incolpevole sul gol di Freuler, per il resto ordinaria amministrazione.Tiene botta, sia contro la pressione avversaria che contro l’ambiente caldo. Una prestazione solida, che può valere qualche chance in più nelle prossime uscite.Fatica a entrare nel ritmo della gara. Non legge in tempo il taglio di Freuler sul gol, e quando la partita diventa fisica e sporca perde lucidità, faticando a tenere il passo.

Non spettacolare, ma concreto. Limita i danni con mestiere e senza mai perdere la testa.Serata opaca. Mai pericoloso, mai incisivo. Scompare dai radar troppo presto.(dall’87’.)Primo tempo positivo, come metronomo della mediana. Dopo l’ammonizione si vede costretto a tirare il freno a mano e perde mordente.(dal 77’Firma un altro gol pesante e combatte con generosità in mezzo al campo. Peccato per la leggerezza difensiva sull’azione del pareggio: si perde Freuler nel momento decisivo.

Avvio incoraggiante, ma cala alla distanza. In occasione dell’1-1 si fa trovare fuori posizione e poco reattivo. La serata si chiude con un infortunio muscolare al quadricipite della gamba sinistra.(dal 69’Entra in un momento delicato e spreca malamente una potenziale occasione nel finale.)Cuore e corsa non mancano, ma in fase offensiva lascia a desiderare. La generosità gli costa lucidità nei ripiegamenti.Parte bene, poi si spegne quando gli spazi si chiudono. Incapace di trovare soluzioni alternative.

(dal 77’Prova timida, quasi anonima. Tocca pochi palloni e fatica a rendersi pericoloso. Ma anche il supporto offensivo è quasi nullo.(dall’87’Sceglie un undici equilibrato e l’avvio lo premia. Il crollo nella ripresa è figlio di una condizione fisica precaria e di un inevitabile calo. Forse avrebbe potuto intervenire prima con i cambi, ma il materiale a disposizione è quello che è.