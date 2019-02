Bologna-Juventus 0-1





BOLOGNA



Skorupski 6: si fa trovare pronto quando serve ma nulla può sul tiro di Dybala . Peccato .



Mbaye 5.5: gioca con timore e si nota, quel gol sbagliato davanti alla porta grida vendetta così come alcune lacune difensive .



Danilo 6: rimane concentrato per tutta la partita, coordinando la difesa e proteggendo finché può la retroguardia rossoblù dalle incursioni bianconere .



Helander 5: anticipa più di una volta Ronaldo nel primo tempo ma poi crolla verticalmente nel secondo , consegnando a Dybala la palla che porta al vantaggio bianconero . L’ennesimo errore che costa caro .



Dijks 6.5: ok fase difensiva , ottimo in fase offensiva dove cerca sempre di arrivare in fondo per servire gli attaccanti . Oggi per lui partita sontuosa .



Poli 6.5: un leone in mezzo al campo , contrasta l’avversario e si fa notare soprattutto nel primo tempo. E’ ovunque e incoraggia la squadra come un vero capitano .



( dal 33’ s.t. Donsah 6: mette minutaggio sulle gambe , dopo uno stop davvero lungo ).



Pulgar 6: qualche piccola sbavatura , non tale da incidere sulla gara . Perde qualche pallone ma ne recupera diversi. Peccato per il giallo, salterà infatti la prossima gara contro l’Udinese .



( dal 39’ s.t. Falcinelli: s.v. )



Soriano 6: sfortunato tanto quanto pericoloso , anche oggi ha l’opportunità di segnare ma non riesce a finalizzare la rete. Il suo contributo è prezioso per i rossoblù .



Sansone 6: lo spirito di sacrificio non gli manca , è una spina costante nella difesa avversaria. Combatte tutta la partita tenendo alto il baricentro della squadra .



Santander 6.5: domina nei primi 45 minuti, creando occasioni e impensierendola non poco. Parte subito bene con un tiro di poco alto sopra la traversa, continua per il verso giusto per tutta la durata del match.



Edera 5.5: un po’ impreciso soprattutto negli ultimi metri . Ci prova senza riuscire a concludere .



( dal 7’ s.t. Orsolini 5: tutto fumo e niente arrosto , oggi incide negativamente sulla gara ).



All. Mihajlovic 6: il Bologna contrasta la Juventus nel primo tempo ma poi subisce nel secondo . Peccato , ancora una volta , uscire dalla partita sconfitti dopo una buona prestazione.





JUVENTUS



PERIN 7: alla fine del primo tempo è lui il migliore della Juve, il che spiega molto. E alla fine ci mette le dita per farsi aiutare dal palo sul tiro di Sansone



DE SCIGLIO 6: come in Coppa Italia soffre la pressione di Dijks, a sinistra è più solido



BONUCCI 6: impreciso in avvio, sia in fase di impostazione che quando deve difendere. Poi prende le misure



RUGANI 6: senza fronzoli, fa il suo



ALEX SANDRO 5: la prestazione di Bologna fa il paio con quella di Madrid, un'involuzione inspiegabile. Giudizio condizionato verso l'alto dalla scivolata con cui evita a Mbaye di segnare a porta vuota (14' s.t. DYBALA 7: entra e la decide lui, non è un caso perché è più cattivo e reattivo di tutti gli altri compagni di squadra) CANCELO 5.5: sulla linea dei centrocampisti era lecito aspettarsi una prova decisamente migliore, diventa pericoloso quando torna terzino con più campo davanti a sè



BENTANCUR 6: partita dai due volti. Tanti errori nel primo tempo, quell'ammonizione rimediata in avvio di partita lo condiziona ulteriormente. Nella ripresa prende le redini del centrocampo



MATUIDI 6: perde tanti palloni ma si inserisce con grande continuità, ed è proprio da uno dei suoi scatti in profondità che nasce l'occasione del gol bianconero (33' s.t. PJANIC sv)



BERNARDESCHI 6.5: una delle poche note positive è la sua intraprendenza, sfiora anche il gol ma sembra predicare nel deserto (42' s.t. CHIELLINI sv)



RONALDO 5: niente da fare, questo non è il vero Ronaldo. Forse il turno di riposo poteva servirgli.



MANDZUKIC 5: anche il croato appare completamente fuori fase, pure falloso



All. ALLEGRI 5.5: la Juve vince grazie ad un guizzo di Dybala, ennesima mossa azzeccata a partita in corso. Ma i bianconeri giocano male, malissimo. Il risultato è davvero l'unica cosa da salvare