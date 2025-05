Bologna-Juventus LIVE

Getty Images

è un autentico scontro Champions. Alle 20.45 allo stadio Dall'Ara del capoluogo emiliano andrà in scena una sfida diretta fra due squadre che alla vigilia occupavano rispettivamente il 5° e 4° posto in campionato e divise in classifica da solo 1 punto. Saràcontroin una sfida che rappresenta uno snodo decisivo per la corsa al quarto posto dopo il sorpasso bianconero avvenuto nell'ultimo turno grazie al successo sul Monza e al contemporane pari rossoblù a Udine. Arbitra l'incontro l'esperto Daniele Doveri mentre nella Var room di Lissone ci saranno Marini e Mariani.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: ItalianoJUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Gonzalez; Kolo Muani. All.: TudorPartita: Bologna-JuventusData: domenica 4 maggio 2025

Orario: 20.45Canale TV: DaznStreaming: Dazn