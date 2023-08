Di seguito un estratto della presentazione di Jesper Karlsson, nuovo attaccante esterno del Bologna:



"Ho scelto la numero 10, c'erano altre opzioni ma quando ho visto la dieci.. so che è molto pesante ed ha molta storia, l'ha indossata Baggio è un giocatore che ammiro, ma ho sentito che si, era la cosa giusta per me. L'AZ ha avuto tanti giocatori molto bravi, il club è molto bravo a farli crescere e poi venderli nelle grandi leghe, sono giocatori forti, che hanno perfomano nei migliori campionati. Si devo confermare che il coraggio è una parte importante per come gioco, mi prendo dei rischi e questo è il modo in cui mi piace giocare a calcio".