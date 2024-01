Bologna, Karlsson: 'Mai pensato di andare via. Zirkzee? Sì, ha qualcosa di Ibra'

L'ala del Bologna Jesper Karlsson ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno della sfida contro il Milan:



"Giocare in Serie A per me è anche una sfida. Una sfida non di tecnica ma mentale, perché la parte tecnica del calcio italiano non mi ha mai spaventato, io mi sento uno che vuole competere, da sempre. Motta mi insegna i meccanismi, quando difendere o appoggiare, tutto quello che fa parte dei movimenti di squadra. Nella mia vita ho giocato anche seconda punta ma la zona migliore per me è partire da sinistra, cercando la porta...".



MERCATO - "Mai pensato di andar via. E’ qui il mio focus , il posto in cui voglio migliorare, crescere, vincere".



12 MILIONI - "No, mai stato pesante: l’unico obiettivo mio è tornare e dare al Bologna il mio meglio. Sempre".



IBRA - "Io e lui abbiamo giocato insieme in Nazionale, lo conosco bene. Da piccolino guardavo i brasiliani come modelli, da Ronaldinho a Robinho o Neymar negli ultimi anni. Ma Zlatan è leggenda, ispirazione. Unico".



ZIRKZEE - "Qualcosa c’è, sì. La fisicità o anche il saper trasformare le situazioni difficili in semplici. Di certo è bello vederlo giocare...".