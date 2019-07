Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna è molto interessato all’attaccante del Genoa Christian Kouamé. Tra le due società ci sono già stati numerosi approcci ma ancora non sufficienti per giungere ad un accordo. Prima di chiudere l’affare, il Bologna ha necessità di vendere e spera di definire al più presto il trasferimento di Federico Santander allo Jiangsu Suning.