Victor Kristiansen è arrivato al Bologna quest'estate, in prestito dal Leicester, e sembra non aver voglia di cambiare nuovamente maglia. Come riportato dal Corriere dello Sport, a proposito del suo possibile ritorno a Leicester (se non venisse esercitato il diritto di riscatto da parte del club felsineo), il danese ha risposto: "No, al momento per me non c'è futuro là. Maresca? Voleva trasformarmi in uno stopper piuttosto che impiegarmi terzino. Già in ritiro avevo cominciato a giocare alcune partite in quel ruolo: quando dovevamo fare la fase d'attacco e non mi era permesso correre in avanti sentivo come un formicolio dentro di me. Allora abbiamo fatto una bella chiacchierata e per entrambe le parti è stato logico che trovassi un nuovo posto dove poter andare a giocare".