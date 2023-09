Oggi è stata la giornata di Victor Kristiansen, presentato dal Bologna come nuovo acquisto. Queste le sue parole:



CONSIGLI 'ITALIANI' - "Ho parlato con Maresca (suo allenatore al Leicester, ndr), mi ha dato dei consigli, e in Nazionale ho parlato con chi ha giocato in Italia come Skov Olsen che mi ha dato qualche consiglio anche sulla città".



CARATTERISTICHE - "Sono un giocatore intelligente all'interno del campo e ho una buona corsa, credo di essere abbastanza forte difensivamente e di avere un buon cross, ma so di poter migliorare su tante cose".