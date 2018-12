La tifoseria del Bologna contro la società. Ieri, dopo il ko contro il Napoli, è arrivato un comunicato durissimo da parte della Curva Andrea Costa: "Pretendiamo l'allontanamento immediato di Marco Di Vaio da qualsiasi carica dirigenziale. Per quanto concerne Bigon e Fenucci esigiamo ogni interruzione di rapporti di lavoro con il Bfc il prima possibile. Si è fatta l'ora che il patron Saputo si renda disponibile a un incontro con le parti del tifo organizzato e si prenda carico del peso della gestione di una piazza come Bologna, non solo a livello economico. Quanto giudichiamo e contestiamo non sono gli ultimi 4 mesi di operato ma gli ultimi 4 anni di mala amministrazione".