Bologna: la vittoria Coppa Italia a quota 2.75, a 3.25 la zona Champions

un' ora fa



Ancora una stagione esaltante per il Bologna, ancora una possibile finale per Vincenzo Italiano. Il quarto posto in Serie A e la finale di Coppa Italia contro l’Empoli esaltano i rossoblù.



Inter, Napoli e Atalanta sembrano aver prenotato le prime tre posizioni della Serie A, ne resta quindi un altro con la Juventus che nonostante il punto di svantaggio è favorita a 1.45, con il Bologna che segue a 3.25. Distanti la Lazio a 7.50, la Roma a 10.00 e la Fiorentina a 33.00.