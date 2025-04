Bologna, l'ad Fenucci: "Orsolini? Non ci sono incedibili, ma certe voci danno fastidio. Preferiamo la Coppa Italia alla Champions League"

Questo pomeriggio ilè atteso da un appuntamento fondamentale contro l'Udinese, per consolidare il quarto posto in campionato e rispondere alle vittorie di Roma, Fiorentina e Juventus. Il finale di stagione riserva per i rossoblù anche la storica finale di Coppa Italia col Milan del 14 maggio, un ulteriore motivo d'orgoglio per la società emiliana e per il suo amministratore delegatoChe, intervenendo come ospite a “Radio Anch'io lo Sport”, su Radio Rai, ha fatto il punto su diverse situazioni. A partire dalNon era facile entrare in un gruppo che l'anno scorso si era esaltato per prestazioni e risultati. È entrato nelle teste dei giocatori e li ha portati a confermare se non a migliorare i risultati dell'anno scorso.”, ha dichiarato il dirigente del Bologna.Claudio Fenucci è poi tornato sulle discussioni tra la scelta di privilegiare la corsa per la Champions League o la conquista di un trofeo che manca da 51 anni: “, per il Bologna ha un valore particolare, lì ha conquistato l'ultimo Scudetto (7 giugno 1964, 2-0 nello spareggio contro l'Inter ndr). È un sogno che vivremo tutti insieme.Ma ci penseremo nella settimana del 14 maggio. Siamo là con tutte le altre, cercheremo di giocarci le nostre carte fino alla fine. Abbiamo molti scontri diretti, ma pensiamo partita per partita. È un percorso lungo partito dalla Serie B, quando siamo arrivati con la nuova proprietà. Abbiamo cercato di creare le basi nel tempo affinché questa crescita poi si realizzasse.Un percorso che si è verificato attraverso l'arrivo di allenatori che hanno dato un impulso al livello tecnico della squadra e anche con investimenti fatti sui giocatori che sono cresciuti nel tempo”.Prima di Vincenzo Italiano,è stato l'allenatore che ha permesso al Bologna di acquisire ad una nuova dimensione, ma nel corso di questa stagioneSul tema, Fenucci si è espresso così: “Molto difficile dare una risposta, faccio fatica a entrare nelle dinamiche di un'altra società e non sarebbe corretto. Posso solo dire che Thiago Motta è un ottimo allenatore, da noi ha fatto un buon lavoro per risultati e gioco espresso.sul perché è andata così a Torino”.L'intervento di Claudio Fenucci a Radio Rai si conclude con un ritorno sul mercato ed in particolare sulla situazione dei uno del calciatori del Bologna più corteggiati,: “Come ho già detto in passato,, ma del mercato credo se ne debba parlare quando sono i momenti giusti. Alla fine non c'è squadra al mondo che non cresca anche vendendo calciatori. Però. Questo crea un po' di fastidio”.