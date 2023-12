L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato in occasione del Gran Galà del Calcio a Milano. Queste le sue principali dichiarazioni:



"Sorpreso dalla stagione del Bologna? Già l'anno scorso avevamo fatto bene con l'arrivo di Thiago Motta. Il lavoro di allenatore e giocatori ci sta portando a questi risultati. Siamo felici anche di vivere la pressione per una nuova classifica".



ZIRKZEE E FERGUSON - "A gennaio potete andare in vacanza in montagna, non succederà nulla".



FABBIAN - "Lui ha fatto molto bene anche l'anno scorso e sta rispondendo presente, così come altri giovani come ad esempio Calafiori. Non mi permetto di dare consigli a Spalletti, ma dovrebbero guardare le prestazioni importanti che sta facendo".



LE DICHIARAZIONI POST LECCE - "Aspettiamo di capire se il procedimento continuerà o meno. Credo che le dichiarazioni di Thiago Motta siano frutto anche dalla delusione per la vittoria sfumata all'ultimo. Spero che finisca tutto con un proscioglimento".