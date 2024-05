Bologna, l'addio di Thiago Motta: "Mi hai reso fiero e felice. Non abbiamo mai tradito la nostra filosofia di gioco"

21 minuti fa



Thiago Motta e il Bologna: una storia d'amore durata due anni e terminata nel momento di gioia massimo. Il giorno dopo la grande festa in città per la qualificazione dei rossoblù in Champions League, è lo stesso allenatore a comunicare la sua decisione di lasciare il club. Lo fa con una nota ad Ansa, che riportiamo.



L'ADDIO - “Grazie a Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice. In questi due anni, abbiamo vissuto insieme un ciclo di grande crescita per tutti, per me, per i ragazzi e anche per la società. Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions League senza mai tradire la nostra filosofia di gioco e la grande passione dei tifosi che ci hanno spinto e motivato in ogni momento. Ringrazio il presidente Joey Saputo. Ringrazio ed abbraccio tutti i miei giocatori che in queste due stagioni hanno aderito alla nostra idea di calcio, impegnandosi fin dal primo giorno. Ringrazio tutte le persone che lavorano con dedizione quotidiana per questo club. Ringrazio Bologna e i bolognesi perché mi hanno reso un uomo felice”, conclude Motta.