Bologna-Lazio apre il lunghissimo weekend della 11esima giornata di Serie A a partire dalle 20,45 di oggi venerdì 3 novembre. Tanti i dubbi di formazione che si portano dietro Thiago Motta e Maurizio Sarri con il primo che ritrova Beukema e Lucumì fra i convocati e dovrà ancora gestire la consueta abbondanza offensiva mentre con il secondo che ha il ballottaggio Immobile-Castellanos sempre vivo e dovrà scegliere chi sostituirà l'infortunato Casale in difesa. L'obiettivo è confermare per entrambe una situazione di classifica di netta ripresa che vede le due formazioni distanti un solo punto in classifica e rispettivamente a -4 e -3 da un posto Champions.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Lazio, calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 3 novembre allo Stadio Dall'Ara di Bologna, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.