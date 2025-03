Bologna-Lazio, le pagelle di CM: Ndoye e Orsolini dominatori, disastro biancoceleste in difesa

Getty Images

Para due volte - complessa specie quella su Tchaouna - a risultato già acquisitoRinghia su Zaccagni, che passa ai margini della gara anche per merito suo.Inappuntabile, annulla Dia.Chiude varchi, nessuna sbavatura, un po’ acciaccato nel finale.Assist per il primo e per il quinto gol, inappuntabile in difesa contro Isaksen.Salvataggio prezioso su Guendouzi in avvio, ruba palloni e spende un giallo che sul 3-0 suggerisce in cambio anticipato. (dal 14’ stRuba palla a Gila e la trasforma nel 4-0)

Travolge gli avversari a suon di ritmo e corsa, firma l’assist del 3-0Confermato titolare da Italiano, si guadagna la fiducia con una prova totale e attenta perfino nei rientri difensivi. Poi firma il 2-0 con uno scavetto deluxe che vale il decimo gol in campionato e la terza doppia cifra in fila in carriera in A (dal 28’ stGran gol in allungo per girare dalla parte dei rossoblù la partita: sesto gol stagionale. Trequartista totale, architrave del Bologna che vola (dal 14’ stIncornata poderosa per il 5-0 che sigilla il tripudio)

Dominatore totale: sgasa e va via a tutti, da Lazzari a Gila. Sua l’imbucata del raddoppio di Orsolini, poi firma in prima persona il 3-0 che di fatto scrive la parola fine sulla partita (dal 33’ stPrimo tempo di lotta contro Romagnoli, poi trova il modo di partecipare alla festa con il gol del 4-0 celebrando la prima chiamata in nazionale. Ammonito, salterà Venezia per squalifica. (dal 33’ stLa sublimazione del suo momento d’oro: quarto successo in fila, quarto posto almeno per qualche ora, un rullo compressore. E la curva gli dedica un coro potente.

Gran parata nel primo tempo su Orsolini, poi affonda insieme agli altri.Probabilmente stanotte il fantasma di Ndoye lo terrà sveglio: lo svizzero gli passa sopra andando al triplo della velocità per tutta la gara.Scavalcato dal cross di Miranda sull’1-0, perde la palla che porta al 4-0. Probabilmente la peggior partita stagionale dello spagnolo.È l’unico che prova a tamponare le falle, cade sul poker di Castro.Deve giocare, pur acciaccato, per il k.o. di Tavares nel riscaldamento. A sinistra fatica (quando ha due palle buone perde il tempo per colpire di destro) e Orsolini gli scappa dovunque in difesa, compreso il gol del 2-0.

Nel primo tempo è tra quelli che si salvano, nella ripresa viene travolto anche lui. (dal 33’ stNon è al meglio e si vede. Sempre un giro indietro.Non punta mai Miranda e non dà una mano in copertura su Ndoye (dal 1’ stNon riesce a portare qualità alla Lazio, anche perchè cinque minuti dopo il suo ingresso la partita se ne va)Poca qualità e poca quantità. Ammonito, sarà squalificato.Calabria lo ferma spesso, quando ha la palla buona viene respinto dal palo a portiere battuto (dal 17’ stAlmeno impegna Skorupski con un tiro)

Qualche sponda e poco altro (dal 17’ stEntra a gara in ghiaccio, fa poco o nulla per riaprirla)Ha un alibi enorme, quello di diversi acciaccati. Ma c’è modo e modo di perdere e il 5-0 di Bologna pesa anche per il doppio confronto, perso dopo il 3-0 dell’andata.