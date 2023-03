L'anticipo serale del sabato della 26esima giornata di Serie A metterà di fronte al Dall'Ara il Bologna e la Lazio. Una gara particolare fra due squadre che stanno vivendo un momento a fasi alterne. Da un lato Thiago Motta, premiato come allenatore del mese di Febbraio, deve riscattare il ko dell'ultimo turno contro il torino per rilanciare la propria corsa ad un piazzamento Conference League ritrovando bomber Arnautovic dal primo. Dall'altro Maurizio Sarri, che in campionato viene da tre successi in fila che l'hanno lanciato al terzo posto, arriva dal ko in Conference League contro l'AZ e non avrà a disposizione Ciro Immobile.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Lazio con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 11 marzo 2023 al Dall'Ara sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.