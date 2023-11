L'undicesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra ottava e settima in classifica. Al Dall'Ara va in scena Bologna-Lazio, l'anticipo del venerdì con vista sull'Europa. Calcio d'inizio alle 20:45: Motta punta ancora su Zirkzee, Sarri si affida a Castellanos, mentre Immobile parte dalla panca.



PRECEDENTI - La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite contro il Bologna nel massimo campionato, anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate nelle tre gare esterne più recenti contro i rossoblù. La Lazio è la squadra contro cui il Bologna ha segnato più gol in Serie A (187), mentre dall’altra parte, i biancocelesti hanno realizzato 196 reti contro i rossoblù nella competizione, solo contro la Fiorentina ne hanno messi a segno di più (207). La squadra di Motta non ha perso nessuna delle ultime nove partite di campionato, l’ultima volta che è rimasto imbattuto in 10 gare di fila in Serie A è stata tra dicembre 1979 e marzo 1980, con Marino Perani in panchina. La Lazio ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato, dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle prime sette disputate nel 2023/24.