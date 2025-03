Getty Images

Bologna-Lazio, Nuno Tavares si ferma nel riscaldamento: le condizioni

10 minuti fa





La sfida tra Bologna e Lazio inizia nel peggiore dei modi per i biancocelesti, che devono fare a meno di Nuno Tavares per via di un infortunio accusato dal classe 2000 nel riscaldamento pre-gara.



L’esterno portoghese doveva, infatti, partire dall’inizio nella sfida contro i rossoblù, ma si è fermato nel riscaldamento per via di un problema fisico che non gli permette di prendere parte alla gara.



Brutte notizie, quindi, per Marco Baroni, che deve rinunciare a uno dei suoi giocatori più preziosi per lo scontro Champions con il Bologna.