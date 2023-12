Il Bologna vola, guidato magistralmente in panchina da Thiago Motta. Come riporta Il Corriere della Sera, le big si sono già interessante al tecnico dei rossoblù: Milan, Psg, Barcellona, la Premier. Il contratto con il Bologna è in scadenza a giugno: il patron Saputo vuole rinnovare, ma Motta, per ora, non ha fornito alcuna risposta.