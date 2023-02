Il Bologna ha fatto il punto sugli infortunati in una nota ufficiale pubblicata sul sito:



Ripresi a Casteldebole gli allenamenti all’inizio della settimana di #BFCInter: per i rossoblù, reduci dal successo di Genova, attivazione atletica e partitella insieme ai ragazzi della Primavera. Stefan Posch si è allenato regolarmente con i compagni. Adama Soumaoro, Nicola Sansone e Joshua Zirkzee hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Kevin Bonifazi.