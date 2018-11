Bologna in campo in vista della Sampdoria. Questo il racconto dell'allenamento odierno: "A due giorni dalla partita di Marassi la squadra ha continuato la preparazione con un allenamento questo pomeriggio: esercitazioni tattiche a gruppi e partitella a metà campo per i ragazzi di Inzaghi. Allenamento differenziato per Blerim Dzemaili".