Udinese-Bologna 1-0



Skorupski 6,5: incolpevole sul colpo di testa di Okaka, attento in uscita. Sicuro.



Tomiyasu 5,5: soffre leggermente Larsen nel primo tempo, più propositivo nella seconda frazione di gara.



Bani 4,5: perde clamorosamente Okaka in occasione del gol friulano, si fa mangiare in velocità da Lasagna nel corso della ripresa. Bocciato.



Denswil 5.5: non aiuta il compagno di reparto nel primo tempo, non commette sbavature nel secondo.



Krejci 6: il migliore della retroguardia rossoblù, spinge e difende in maniera positiva.



Dzemaili 6: si vede poco, ma la sua prova non è insufficiente.



(dal 31’ s.t. Destro sv)



Medel 6,5: il più intraprendente dei suoi, si fa sentire in campo e dirige la manovra.



Orsolini 5: la sua velocità potrebbe mettere in difficoltà qualsiasi difensore, ma l’esterno mancino si fa ipnotizzare dalla retroguardia bianconera.



(dal 9’ s.t. Skov Olsen 6: il suo ingresso mette in difficoltà la retroguardia

bianconera, in particolare Samir, ma non basta.



Soriano 5: l’espulsione dopo il triplice fischio è un’ulteriore macchia; prova da dimenticare.



Sansone 5: stesso discorso fatto per il compagno di reparto Orsolini; non rende come dovrebbe.



(dal 14’ s.t. Palacio 5,5: si vede poco, la difesa lo controlla con facilità)



Santander 5: la retroguardia friulana lo annulla per tutta la durata del match, non riesce a reagire.





All. Tanjga 5,5: i cambi offensivi non bastano; la squadra non reagisce ed esce dal Friuli con zero punti in tasca.