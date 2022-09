buone parate nel primo tempo, nel secondo invece respinge il tiro di Candreva ma sulla ribattuta trova il gol Dia.rimane a guardare per larghi tratti del match, si limita al compitino ma almeno sbaglia poco.coordina i compagni e allo stesso tempo interviene sugli attaccanti avversari, attento in più di un’occasione.qualche buon intervento ma anche qualche ingenuità, tutto sommato però la sua è una prova all’altezza della situazione.non delude le aspettative ma non brilla, predilige la fase offensiva a quella difensiva.(dal 1’ stbuona prova del giocatore, giallo escluso).motorino di centrocampo, in mezzo le palle passano spesso dai suoi piedi anche se la coppia con Schouten non funziona al meglio.(dal 36’ st).non appare molto in forma, può far sicuramente meglio di quanto visto in campo.fatica e non poco sulla sua fascia, corre ma questo non basta per aiutare i compagni a portare a casa il risultato.(dal 1’ stbuon atteggiamento, meglio del compagno che sostituisce).sottotono rispetto al compagno di reparto, si vede molto poco. Peccato.(dal 1’ stporta un po’ più di esperienza in campo e al servizio della squadra).viene preferito ad Orsolini e inizialmente ci mette un po’ più di grinta rispetto ai compagni. Il problema è che le occasioni sono poche ma almeno riesce a procurarsi un rigore.(dal 29’ stnon sfigura in campo, tanta volontà).molto lavoro sporco a supporto della squadra e poi un tiro dal dischetto perfetto che porta il Bologna in vantaggio.decide di non inserire gli innesti nuovi e si ritrova a fare tre cambi ad inizio secondo tempo, il Bologna si riprende ma pareggia comunque una gara da vincere.