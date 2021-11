Spezia-Bologna 0-1



Skorupski 6,5: mette in angolo su Amian poi normale amministrazione.

Soumaoro 6,5: il totem nero dei tre dietro. Rischia solo su una carambola.

Medel 7: provvidenziale salva su Nzola mentre sta per calciare a due passi dalla porta.

Theate 6: affiatato coni compagni di reparto. Superato solo in un paio di occasioni.

Orsolini 6: gioca una gara di sacrificio 30 metri dietro dove è abituato a stazionare. (30’ st Olsen 6: 15’ di sostanza)

Dominguez 6: meglio quando deve rompere e fare legna (40’ st Bonifazi sv).

Svanberg 6: a differenza di Dominguez si nota maggiormente negli inserimenti. (30’ st Vignato sv)

Hickey 6: prova a prendere il tempo ad Antiste e ci riesce. Meglio nei primi 45’.

Barrow 6: meriterebbe molto di più per come da coralità alla manovra ma spreca troppo davanti a Provedel. (30’ st Sansone sv)

Soriano 5,5: poco appariscente, non entra quasi mai nel vivo del gioco.

Arnautovic 7: fa reparto e duetta bene con Barrow. Senza problemi per calciare un rigore importante. (45’ st Mbaye sv)

All. Mihajlovic 7: gara perfetta dove rischia poco o nulla. La squadra gioca con la giusta dose di personalità. Ed ora si può guardare più in alto.