non ha grosse colpe sul gol di Henry, reagisce con una parata clamorosa sul finale della prima frazione di gioco e altre buone giocate.nonostante la sua esperienza incappa in qualche errore di troppo, peccato.tutto sommato l’attacco del Verona non gli crea molti problemi, la difesa traballa ma lui regge.in difficoltà per buona parta della gara, soffre molto le incursioni di Henry e compagni.un tiro insidioso nel primo tempo e poi l’assist per il gol di Arnautovic, molto efficace in fase offensiva.(dal 19’ stsenza infamia e senza lode).gestisce bene i tempi di gioco e fa da filtro tra i reparti, gara di spessore e attenzione.inizialmente perde diversi palloni e viene surclassato più di una volta dall’avversario, poi reagisce tornando ad essere un giocatore importante per la squadra.(dal 44’ st).in campo sembra più maturo dell’età che ha, si fa valere nei duelli e tiene sempre alta la concentrazione.gioca a nascondino, si nota poco mentre uno come lui è chiamato a fare di più.(dal 19’ stnon delude ma non eccelle).i difensori gialloblù non gli danno tregua ma lui trova un gol splendido nel finale del primo tempo, purtroppo annullato per fuorigioco. Viene espulso nel secondo tempo per fallo evitabile su Hongla.una spina sul fianco della difesa avversaria, il gol arrivato nel primo tempo è la dimostrazione di un attaccante che sa esattamente quello che deve fare.un punto buono ma non troppo, resta infatti il rammarico per il pareggio contro un avversario da battere.