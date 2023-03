si fa trovare pronto quando serve, lucido e attivo in più di un’occasione.lavora dignitosamente per proteggere la porta dalle incursioni avversarie, qualche lacuna ma non tale da macchiarne la prestazione.Zaccagni e compagni gli danno del filo da torcere ma lui riesce a reggere bene l’urto.chiamato a guidare la difesa e i compagni con la fascia di capitano al braccio, non delude le aspettative.gioca qualche pallone interessante e aiuta in entrambe le fasi, buona prova per il giovane.commette un fallo evitabile nel primo tempo che ne condiziona un po’ la gara, a tratti col freno a mano tirato.(dal 17’ stpiù equilibrio in mezzo al campo).i duelli non mancano ma lui si fa trovare pronto, è il vero collante tra i reparti.(dal 17’ stsostegno importante per la squadra).sulla trequarti è quello che fatica maggiormente, non riesce a rendersi protagonista. Peccato.(dal 35’ stil palo preso nel primo tempo grida ancora vendetta, gioca una gara di sostanza anche se con qualche piccola sbavatura.fa quello che gli chiede l’allenatore dimostrando di essersi integrato al meglio e tentando anche una conclusione. Bene così.(dal 12’ stmossa fatta per cercare di sbloccare il risultato).si nota per un bel numero sulla trequarti con un tiro finito di poco sopra la traversa. Più pimpante rispetto al solito.il Bologna pareggia contro una grande disputando una buona gara ma un po’ più di coraggio non avrebbe guastato.