: incolpevole su tutti i gol azzurri.: con grande esperienza si guadagna il rigore che Arnautovic non concretizza, serve anche l’assist per il gol dell’austriaco che accorcia le distanze.: sfortunato nell’autugol, in difficoltà nel contenere sia Di Francesco che Pinamonti.(Dal 24’ s.t.: un paio di spunti sulla fascia e qualche cross. Troppo poco anche solo per pensare di abbozzare una rimonta.: si perde Pinamonti in occasione del secondo vantaggio azzurro.: in palese difficoltà nel contenere le avanzate offensive di Stojanovic.(Dal 1’ s.t.: commette il fallo su Henderson che manda Bajrami dal dischetto).: prova a dare il suo contributo in fase di copertura a metà campo, ma i centrocampisti azzurri oggi sembravano averne di più).(Dal 33’ s.t.).: lanciato in mediana per aggiungere qualità al palleggio rossoblu, non riesce quasi mai a trovare la giocata giusta.(Dal 1’ s.t.: aggiunge centimetri alla mediana rossoblu, non incide però in fase di non possesso).: suo l’assist direttamente da calcio d’angolo che permette a Barrow di trovare il pareggio.(Dal 1’ s.t.: partire bene e impegna subito Vicario con un buon tiro, dopodichè non riesce più a rendersi pericoloso).: prova a muoversi tra le linee del centrocampo e della difesa, ma viene benn contenuto da Henderson e Ricci).: il miglior Barrow della stagione, inventa e ispira i compagni. Oltre al gol, sfiora la doppietta con un gran destro a giro che si stampa sulla traversa dopo un doppio dribbling al limite dell’area.: sciupa l’occasione del vantaggio sfondando il palo dal dischetto. Si fa perdonare nella ripresa con il gol che accorcia le distanze e con tante giocate utili per i compagni, soprattuto di sponda e in protezione della palla.: il gol subito a freddo cambia il piano partita, ma la squadra reagisce e rischia pure di trovare il 2-1 con il rigore fallito da Arnautovic. Gli episodi non sono a suo favore, ma la difesa concede troppo e anche a livello atletico gli azzurri dimostrano di avere qualcosa in più.