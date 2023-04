chiamato a difendere la porta all’ultimo minuto dopo lo stop di Skorupski causa febbre, si fa trovare pronto senza lasciarsi travolgere dalle emozioni.mette subito la sua squadra in vantaggio segnando un bellissimo gol da 30 metri più da attaccante che difensore.(dal 25’ stsi rivede in campo e la sua sicurezza viene trasmessa a tutti).prestazione lineare e attenta, l’asse con Lucumì funziona al meglio. Bene così.oggi indossa la fascia da capitano e questo deve inorgoglirlo, rimane infatti sempre sul pezzo.preciso e lineare, corre tanto senza fermarsi dando una mano in entrambe le fasi.fa da filtro tra i reparti e vince molti duelli, la sua è una personalità importante in mezzo al capo.(dal 13’reduce dall’infortunio mette minuti sulle gambe).dà geometrie di gioco importanti senza tirarsi mai indietro, tante giocate passano dai suoi piedi.segna il suo primo gol con la maglia del Bologna, rendendosi protagonista del dominio rossoblù.(dal 25’ stla determinazione non gli manca).alza il livello tecnico della prestazione un po’ alla volta, parte piano ma poi si allinea.(dal 13’un po’ frettoloso ma ha voglia di giocare e si vede).dà una mano concreta al reparto avanzato lavorando sporco, si sacrifica per il resto del gruppo.gioca una gara di livello, fornisce prima un assist e poi segna il gol del 3-0 finale. In netta crescita.(dal 13’propositivo, non si tira indietro).prima della gara si trova a fare i conti con il forfait inaspettato di Skorupski ma Bardi è attento ed i suoi riescono comunque a portare a casa una gara perfetta ed una meritata vittoria.